Бондарь: Я вам покажу ногу Судакова. Если это не вторая желтая карточка, что тогда желтая?

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Зарей" (3:1) в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.

- Такая сложная победа у вас получилась. Можно сказать, что вы были не готовы к тому, что "Заря" так убежит в контратаку, когда вы были в большинстве?

- Наверное, нужно посмотреть видео, как пропустили этот мяч и сделать выводы, потому что это не в первый раз, когда мы играем в большинстве и пропускаем мяч. Вообще, я так считаю, это невозможно.

Когда команда имеет +1 игрока, она должна быть более сфокусирована и сконцентрирована на том, что происходит на футбольном поле. И я думаю, что таких ошибок нужно стараться не допускать в следующих матчах, потому что в дальнейшем это может стоить нам каких-то очков.

- В "Заре" говорили о том, что судья где-то симпатизировал больше "Шахтеру". Видел ли сам такие моменты? Даже удаление Жордана. Были ли такие моменты в сторону "Шахтера"?

– Если вы хотите, мы можем пройти, я вам покажу ногу Судакова. Если это не вторая желтая карточка, покажите мне, где тогда желтая карточка? Если так будут реагировать, я не знаю. Я считаю, что обе карточки были чистыми, красная карточка справедлива, по делу.

Каких-либо вопросов к судье не может быть. Если разобрать все моменты, мы можем по полкам все разобрать и сказать, что все было по делу, и мне он дал желтую карточку тоже, и другим ребятам, кто получил желтые карточки и красные.

Я считаю, что рефери сегодня отлично отработали, и никаких вопросов к ним не может быть, - сказал Бондарь.