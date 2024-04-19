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"Многое возьмем оттуда". Друди назвал европейские клубы, на которые будет равняться Полесье
Житомиряне будут брать за пример игру определенных европейских клубов
Скриншот: канал Полісся на YouTube
Исполняющий обязанности спортивного директора "Полесья" Дарио Друди рассказал, будет ли житомирский клуб брать за пример игру определенных европейских команд.
"Есть много хороших примеров, но я не хочу, чтобы мы были копией какого-нибудь проекта. Я хочу, чтобы у нас была своя отличительная черта.
Но очень много вещей мы будем перенимать от таких команд, как "Лейпциг", "Зальцбург", "Байер" Хаби Алонсо.
Многое мы возьмем оттуда, но при этом оставляя нашу идентичность и неповторимость", - сказал Друди в интервью клубной пресс-службе.
Отметим, что 36-летний аргентинец, который недавно присоединился к "Полесью", будет отвечать за привлечение и развитие молодых талантов, а также формирование кадрового потенциала команды.
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