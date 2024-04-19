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Ворскла - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла / Автор невідомий

Новина українською

Завтра, в субботу команда Ярослава Вишняка приедет в гости к подопечным Сергея Долганского. "Ворскла" в Полтаве будет принимать ковалевский "Колос". В первом круге эти коллективы расписали мировую - 0:0.

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Ковалевский клуб находится в кризисе. В весенней части украинского первенства "Колос" за 7 поединков набрал лишь 4 зачетных балла... Откровенно, катастрофическая статистика, которая присуща аутсайдеру, однако никак не середняку.

В свою очередь, полтавчане уже мыслями в финале национального Кубка. "Зеленые" также не могут победить в УПЛ с начала марта.

Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Ворскла" - "Колос" состоится в среду, 20-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка) Где смотреть футбол
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