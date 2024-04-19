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Бондарь: Есть у нас такая проблема с концентрацией, когда у соперника удаление
Защитник Шахтера проанализировал матч с Зарей
instagram.com/fcshakhtar
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Зарей" (3:1) в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.
"У нас всегда с "Зарей" непросто складываются игры. Это уже, как традиция, все наши матчи проходят напряженно. Наш соперник обладает прекрасным подбором игроков, которые играют в качественный футбол. Луганчане – очень сильны в контратаках, сегодня все это увидели. Считаю, что нынешняя 10-я позиция "Зари" – незаслуженное место для них. У луганчан все впереди. Надеюсь, они не вылетят в Первую лигу, и в следующем сезоне они будут показывать такой футбол, как нынешней весной, на протяжении всего чемпионата.
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Осенью "Заря" играла в групповом турнире Лиги конференций и много сил и времени потратила на дорогу. Тогда они потеряли много очков в УПЛ. Исторически, я знаю, что "Заря" славилась прекрасными игроками и хорошей игрой.
Почему соперник стал регулярно создавать моменты у ворот Ризныка после удаления защитника Джордана в своем составе? Мы это будем разбирать. Есть у нас такая проблема, когда у соперника удаление, нам нужно быстрее включаться, быть сконцентрированными во всех моментах на протяжении 90 минут матча. К счастью, сегодня, все мы правильно отреагировали на пропущенный гол. После красивого гола Бондаренко мы довели игру до победы", - сказал Бондарь.
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