Мы где-то дали шанс. Надеин рассказал, как Верес уволил Лавриненко

Президент " Вереса " Иван Надеин рассказал, как принималось решение об увольнении бывшего главного тренера команды Сергея Лавриненко.

"У нас с ним был разговор еще после игры с "Рухом" (22 октября 2023 года – прим.), когда "Верес" проиграл 2:5. Тогда решили подождать до зимы и совместно принять решение. Если нет результата, то и он, наверное, понимает, что нужно делать какие-то изменения. После "Руха" мы совместно пришли к выводу, что изменения посреди сезона не будут на пользу команде и, в первую очередь, ему.