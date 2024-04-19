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Мы где-то дали шанс. Надеин рассказал, как Верес уволил Лавриненко

Премьер-лига
Обновлено

Тренер сам принял решение

Мы где-то дали шанс. Надеин рассказал, как Верес уволил Лавриненко

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, как принималось решение об увольнении бывшего главного тренера команды Сергея Лавриненко.

"У нас с ним был разговор еще после игры с "Рухом" (22 октября 2023 года – прим.), когда "Верес" проиграл 2:5. Тогда решили подождать до зимы и совместно принять решение. Если нет результата, то и он, наверное, понимает, что нужно делать какие-то изменения. После "Руха" мы совместно пришли к выводу, что изменения посреди сезона не будут на пользу команде и, в первую очередь, ему.

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Мы где-то дали шанс ему продемонстрировать свою способность и показать результат. Он принял решение. Наблюдательный совет дал оценку работы тренерского штаба и главного тренера, а он уже сам принял решение, написал соответствующее письмо", - рассказал Надеин.

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Верес (Ровно) Сергей Лавриненко Иван Надеин
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Источник:
Україна на часі
Опубликовал: Михаил Черныш
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