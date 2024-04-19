Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бандура: В матче с Динамо мы неплохо выглядели, но не хватило мастерства
Минай проиграл Динамо, хоть и попортил нервы фавориту
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Миная" Александр Бандура прокомментировал пресс-службе клуба
– В последнее время Вы имели немного игровой практики. Как возвращение? Насколько тяжелым выдался для Вас матч?
– У меня уже случались такие ситуации в карьере, что долго сидел, потом выходил, играл. Я уже имею, как говорят, опыт в этом. Поэтому нормально сыграл.
– "Минай" пропустил три гола. Насколько они сложными были? Кто не доработал?
– Это надо смотреть видео, разбирать. Так сейчас сказать, кто не доработал, тяжело.
– В перерыве имел место какой-то мотивационный спич тренера? Потому что "Минай" вышел такой заряженный.
– Да, пожалуй, не спич. Немножко расслабились, счет уже 2:0, уже ничего не давило, поэтому пытались играть в футбол, и второй тайм – совсем другая картинка, чем первый.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
– По Вашему мнению, почему не удалось дальше забить 2-й гол?
– Видимо, немножко чего-то не хватило. Мастерства, видимо, ребятам не хватило. А так неплохо мы выглядели.
– Впереди наиболее важные матчи, собственно, за сохранение прописки в УПЛ.
– Будем стараться все, что от нас возможно и невозможно, делать.
Популярное сейчас
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена
- Таблица коэффициентов. Греция ушла в отрыв от Украины, Боруссия угрожает позициям Шахтера
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?