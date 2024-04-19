Бандура: В матче с Динамо мы неплохо выглядели, но не хватило мастерства

Голкипер "Миная" Александр Бандура прокомментировал пресс-службе клуба поражение от "Динамо" (1:3) в 16-м туре УПЛ.

– В последнее время Вы имели немного игровой практики. Как возвращение? Насколько тяжелым выдался для Вас матч?

– У меня уже случались такие ситуации в карьере, что долго сидел, потом выходил, играл. Я уже имею, как говорят, опыт в этом. Поэтому нормально сыграл.

– "Минай" пропустил три гола. Насколько они сложными были? Кто не доработал?

– Это надо смотреть видео, разбирать. Так сейчас сказать, кто не доработал, тяжело.

– В перерыве имел место какой-то мотивационный спич тренера? Потому что "Минай" вышел такой заряженный.

– Да, пожалуй, не спич. Немножко расслабились, счет уже 2:0, уже ничего не давило, поэтому пытались играть в футбол, и второй тайм – совсем другая картинка, чем первый.

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– По Вашему мнению, почему не удалось дальше забить 2-й гол?

– Видимо, немножко чего-то не хватило. Мастерства, видимо, ребятам не хватило. А так неплохо мы выглядели.

– Впереди наиболее важные матчи, собственно, за сохранение прописки в УПЛ.

– Будем стараться все, что от нас возможно и невозможно, делать.