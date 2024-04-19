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Фридман: Почему только Днепру-1 задают вопрос о переезде, хотя опасно также и в Кривом Роге, и в Александрии

Премьер-лига

Коммерческий директор Днепра-1 прокомментировал недавние ракетные удары россиян по городу

Фридман: Почему только Днепру-1 задают вопрос о переезде, хотя опасно также и в Кривом Роге, и в Александрии

t.me/dnipropetrovskaODA

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман отреагировал на ракетные удары России по городу и области, в результате которых сегодня, 19 апреля, погибли 9 человек, в том числе - 3 детей.

– После игры с харьковчанами игроки и тренерский штаб команды попросили остаться в столице, поэтому им пошли навстречу. Ведь учитывая, что в следующем туре "Днепр-1" ждет выездной поединок с "Вересом", не было смысла ехать в Днепр, чтобы кататься из Киева и в Киев туда-сюда, тратя средства и время на дорогу. У части футболистов и у тренерского штаба в Киеве есть свое жилье, семьи, а некоторым клуб снял номера в гостинице. И учитывая нестабильную ситуацию по безопасности, было как раз целесообразно провести определенное количество дней в столице. В Днепре же сегодняшняя ночь с утренними обстрелами была довольно нехорошей. Город услышал девять мощных взрывов.

Читайте такжеВ результате ракетного удара РФ по Днепру и области погибли 9 человек, в том числе - 3 детей

– Не возникало случайно мыслей о смене места постоянной дислокации клуба в связи с ситуацией в Днепре? Скажем, перебраться в Ужгород, в котором "Днепр-1" уже базировался ранее?

– Мы не знаем, как и что будет в дальнейшем. Почему только нам задают такой вопрос, хотя опасно также и в Кривом Роге в Днепропетровской области, и в Александрии, которая находится в 150 километрах, тоже. Да, неприятная ситуация, когда Днепр в течение последних двух месяцев находится в опасности, и стал как прифронтовой город. Впрочем, как бы ни было неприятно от такой обстановки, но местные жители из города не выезжают. Когда Днепр полон людей, а тут вдруг команда из города выехала - это, согласитесь, как-то глупо.

Коснулся Вячеслав Фридман и темы выступления "Днепра-1" в весенней части чемпионата.

– Если говорить о положении "Днепра-1" в турнирной таблице, то считаю, что семь-восемь очков мы недобрали. Понятно, что настроение из-за этого у всех отвратительное. Выигрышные матчи мы сыграли вничью, а ничейные проиграли. Какой-то ужас! А объяснять недобор очков большим количеством травм, которые на самом деле имеют место, вроде бы как-то несолидно. Сказать, что мы недостаточно усилились - тоже неправда. Наш клуб рассчитывал на совсем другой старт весенней части сезона, но... Последние два матча - с "Зарей" и "Металлистом 1925" были выигрышными, однако завершились вничью. Недосчитались четырех очков. Именно поэтому и особого настроения нет. Впрочем, "Днепр-1" будет биться до конца.

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СК Днепр-1 война с россией Вячеслав Фридман
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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Djibouti (Djibouti)
19.04.2024 в 20:02
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