В результате ракетного удара РФ по Днепру и области погибли 9 человек, в том числе - 3 детей
Более 25 человек получили ранения
t.me/dnipropetrovskaODA
В результате атаки российских оккупантов Днепра и области, погибли 9 человек, в том числе, 3 детей.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть попадания в гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сегодняшний день, у нас более 25 человек ранены, 8 человек погибли. Среди них и дети. В Днепре разрушены частично 5-этажки, 4-й и 5-й этажи.
В Днепре два человека погибли - мужчина и женщина. Все остальные люди погибли в Синельниковском районе", - отметил он.
По словам главы ОВА, в области погибли, в том числе, 2 детей.
Пожар ликвидирован, разбор завалов продолжается.
В Офисе Генпрокурора заявили, что в больнице умер ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровщину сегодня. В настоящее время число погибших выросло до 9, среди них - трое детей.
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