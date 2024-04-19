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В результате ракетного удара РФ по Днепру и области погибли 9 человек, в том числе - 3 детей

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Более 25 человек получили ранения

В результате ракетного удара РФ по Днепру и области погибли 9 человек, в том числе - 3 детей

t.me/dnipropetrovskaODA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В результате атаки российских оккупантов Днепра и области, погибли 9 человек, в том числе, 3 детей.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадания в гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сегодняшний день, у нас более 25 человек ранены, 8 человек погибли. Среди них и дети. В Днепре разрушены частично 5-этажки, 4-й и 5-й этажи.

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В Днепре два человека погибли - мужчина и женщина. Все остальные люди погибли в Синельниковском районе", - отметил он.

По словам главы ОВА, в области погибли, в том числе, 2 детей.

Пожар ликвидирован, разбор завалов продолжается.

В Офисе Генпрокурора заявили, что в больнице умер ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровщину сегодня. В настоящее время число погибших выросло до 9, среди них - трое детей.

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Комментарии
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terber (ternopil)
19.04.2024 в 16:49
продовжуйте надалі вибачатись тим що в ефірі на уській балакають
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Комментарии 1
terber (ternopil)
19.04.2024 в 16:49
продовжуйте надалі вибачатись тим що в ефірі на уській балакають
Ответить
0
0

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