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Черноморец – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Сколько дали правильных ответов?

Черноморец – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

ФК Кривбас

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

20 апреля в 25-м туре УПЛ 2023/24 одесский "Черноморец" дома будет принимать криворожский "Кривбасс". "Моряки" попытаются взять реванш за поражение в первом круге 0:1.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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