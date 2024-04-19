Черноморец – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

20 апреля в 25-м туре УПЛ 2023/24 одесский "Черноморец" дома будет принимать криворожский "Кривбасс". "Моряки" попытаются взять реванш за поражение в первом круге 0:1.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.