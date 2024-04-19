Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КДК вынес решение по красной карточке Зубкова
Хавбек получил два матча дисквалификации
Фото: ФК Шахтар
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел красную карточку хавбека "Шахтера" Александра Зубкова в
По итогам рассмотрения, КДК принял решение дисквалифицировать игрока "Шахтера" Александра Зубкова на два матча УПЛ.
Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Украины Александр забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 21-м матче.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается
- Еще три страны прекратили борьбу в еврокубках 2023/24. Активными остаются семь Ассоциаций
- УПЛ. Минай - Динамо 1:3. Киев потерял контроль над игрой, но не победу
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн