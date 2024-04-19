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КДК вынес решение по красной карточке Зубкова

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек получил два матча дисквалификации

КДК вынес решение по красной карточке Зубкова

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел красную карточку хавбека "Шахтера" Александра Зубкова в матче 24-го тура УПЛ с "Ворсклой" (1:0).

По итогам рассмотрения, КДК принял решение дисквалифицировать игрока "Шахтера" Александра Зубкова на два матча УПЛ.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Украины Александр забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 21-м матче.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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