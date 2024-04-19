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КДК оштрафовал ЛНЗ и Верес за нарушение правил эвакуации при воздушной тревоге

Премьер-лига
Обновлено

А тренер Оболони получил три матча дисквалификации за нецензурную брань

КДК оштрафовал ЛНЗ и Верес за нарушение правил эвакуации при воздушной тревоге

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял несколько решений по событиям матчей 24-го тура УПЛ.

Так, комитет на три матча дисквалифицировал тренера "Оболони" Александра Антоненко за нецензурную брань в матче с "Минаем".

Также за нарушение правил эвакуации команд при сигнале воздушной тревоги в матче ЛНЗ - "Верес" оба клуба получили штраф в размере 35 тысяч гривен каждый.

Также УАФ в очередной раз обращает внимание на необходимость соблюдения клубами мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Американец 2000
19.04.2024 в 22:57
Куда им понять простых смертных проживающих на пенсию в 3000 гривен (((((((
sticker
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
19.04.2024 в 22:57
Куда им понять простых смертных проживающих на пенсию в 3000 гривен (((((((
sticker
Ответить
0
0

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