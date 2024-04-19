Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КДК оштрафовал ЛНЗ и Верес за нарушение правил эвакуации при воздушной тревоге
А тренер Оболони получил три матча дисквалификации за нецензурную брань
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял несколько решений по событиям матчей 24-го тура УПЛ.
Так, комитет на три матча дисквалифицировал тренера "Оболони" Александра Антоненко за нецензурную брань в матче с "Минаем".
Также за нарушение правил эвакуации команд при сигнале воздушной тревоги в матче ЛНЗ - "Верес" оба клуба получили штраф в размере 35 тысяч гривен каждый.
Также УАФ в очередной раз обращает внимание на необходимость соблюдения клубами мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Президент Вереса: У украинского болельщика советская психология, нам нужно на шару
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО
Комментарии 1