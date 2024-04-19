КДК оштрафовал ЛНЗ и Верес за нарушение правил эвакуации при воздушной тревоге

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял несколько решений по событиям матчей 24-го тура УПЛ.

Так, комитет на три матча дисквалифицировал тренера "Оболони" Александра Антоненко за нецензурную брань в матче с "Минаем".

Также за нарушение правил эвакуации команд при сигнале воздушной тревоги в матче ЛНЗ - "Верес" оба клуба получили штраф в размере 35 тысяч гривен каждый.

Также УАФ в очередной раз обращает внимание на необходимость соблюдения клубами мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.