Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич: Ситуация с пропущенным от Зари голом не должна повториться
Команды снова сыграют уже в понедельник
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог
"Очень важная победа, добыли три очка. Конечно, есть момент с пропущенным голом, когда соперник был в меньшинстве. Такое повторяться не должно. Гол, который "Заря" забила в переходе после нашего стандарта, меня не радует. Но радует то, как мы вернулись в игру и старались забивать. Хорошо отреагировали, когда счет стал 1:1.
Нужно раньше забивать второй гол, это будет хорошим уроком. Но я горжусь командой. Выпустил на поле всех атакующих игроков, включая Лассину Траоре. И он сделал важный вклад, оформив две результативные передачи. Я рад, что Лассина оправдал мои ожидания.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Еще один матч с "Зарей"? Ожидаю такую же игру. В УПЛ все команды хорошо организованы, хорошо контратакуют, поэтому мы должны быть на пике, чтобы добыть результат. Важно продолжать побеждать", – сказал Пушич.
Напомним, что "Шахтер" и "Заря" сыграют свой второй матч чемпионата уже в понедельник, 22 апреля.
Популярное сейчас
- Сексизм и угрозы насилием. Омбудсмен обратился к Андрею Шевченко относительно скандала в УАФ
- Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается
- Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста