Пушич: Ситуация с пропущенным от Зари голом не должна повториться

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог перенесенного матча 10-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1) .

"Очень важная победа, добыли три очка. Конечно, есть момент с пропущенным голом, когда соперник был в меньшинстве. Такое повторяться не должно. Гол, который "Заря" забила в переходе после нашего стандарта, меня не радует. Но радует то, как мы вернулись в игру и старались забивать. Хорошо отреагировали, когда счет стал 1:1.

Нужно раньше забивать второй гол, это будет хорошим уроком. Но я горжусь командой. Выпустил на поле всех атакующих игроков, включая Лассину Траоре. И он сделал важный вклад, оформив две результативные передачи. Я рад, что Лассина оправдал мои ожидания.