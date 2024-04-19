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Пушич: Ситуация с пропущенным от Зари голом не должна повториться

Премьер-лига
Обновлено

Команды снова сыграют уже в понедельник

Пушич: Ситуация с пропущенным от Зари голом не должна повториться

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог перенесенного матча 10-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1).

"Очень важная победа, добыли три очка. Конечно, есть момент с пропущенным голом, когда соперник был в меньшинстве. Такое повторяться не должно. Гол, который "Заря" забила в переходе после нашего стандарта, меня не радует. Но радует то, как мы вернулись в игру и старались забивать. Хорошо отреагировали, когда счет стал 1:1.

Нужно раньше забивать второй гол, это будет хорошим уроком. Но я горжусь командой. Выпустил на поле всех атакующих игроков, включая Лассину Траоре. И он сделал важный вклад, оформив две результативные передачи. Я рад, что Лассина оправдал мои ожидания.

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Еще один матч с "Зарей"? Ожидаю такую же игру. В УПЛ все команды хорошо организованы, хорошо контратакуют, поэтому мы должны быть на пике, чтобы добыть результат. Важно продолжать побеждать", – сказал Пушич.

Напомним, что "Шахтер" и "Заря" сыграют свой второй матч чемпионата уже в понедельник, 22 апреля.

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Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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