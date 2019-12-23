Андрей Шевченко признался о наличии еще одного помощника в сборной Украины

Ведущая "Светской жизни" Катя Осадча поздравила Андрея Шевченко с самым успешным сезоном "сине-желтых" и спросила, как в национальной команде праздновали это событие и выход на Евро-2020.

- Я думаю, то видео, которое мы сделали сразу после матча с Португалией, оно разлетелось в Instagram и различными медиа в Украине, наверное, попал в каждого болельщика. Это был исторический момент!

Было ли какое-то еще празднование, кроме как в раздевалке?

- Была действительно очень хорошая атмосфера, но мы настолько устали ...Мы с ребятами собрались тогда же на небольшой ужин в отеле, где мы базировались. Немного посидели, пообщались, потому что для всех это был очень тяжелый, но очень важный год, и под конец он вышел очень счастливым.

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- Во время трансляции матча вы были очень спокойный, а в раздевалке - получают футболисты сборной от вас на орехи?

- Моя философия - лучше сказать все до игры! Если надо выплеснуть какие-то эмоции, если ты видишь, что именно в этот момент тебе нужно встряхнуть ребят, то это надо делать до игры!

- То есть, вы кричите на футболистов?

- Все бывает ...Я должен получить тот результат, который я от них жду! И если мне надо будет кричать, я буду кричать. Если надо будет молчать, буду молчать.

- А если надо ремня дать - и ремня...

- Вы знаете, для меня самое главное - стимулировать их, и достичь цели. Поэтому если надо будет, буду экспериментировать!

- В этом году вы вошли в топ-10 тренеров мира. Может, есть амбиции возглавить этот рейтинг?

- Амбиции всегда есть!

- Вы - многодетный отец 4 сыновей. Кто из них занимается футболом?

- Второй сын играет в академии "Челси" U-13, пока.

- Будет ли он профессиональным футболистом?

- Никто не знает, все - в его руках! Он работает очень профессионально относится к этому, и я рад, очень это поддерживаю!

- А старший, 15-летний сын?

- Это мой внештатный помощник, который полностью знает всю статистику, следит за нашей командой, следит за командами, которые играют против нас, и их игроками. Он - как мой Google: если мне нужно что-то спросить, мой сын всегда даст точный ответ!