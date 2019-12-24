Павелко: Перед отбором на Евро тренерский штаб сборной согласился на смену финансовых условий

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что перед Ассоциацией стоял нелегкий выбор, после того как национальная сборная не смогла пробиться на ЧМ-2018.

"После отборочного цикла к ЧМ-2018 мы не получили желаемого результата. Но не нужно быть большим специалистом, чтобы увидеть, как изменилась игра сборной Украины. Да, не было стабильности, мешали кадровые проблемы. В такой ситуации не дать еще один шанс Андрею Шевченко было бы неправильно. Недавно с ним обсуждали ту ситуацию. Он говорил, что его увольнение в тот момент имело бы все основания. Более того, из-за моей занятости вопрос по дальнейшему сотрудничеству затянулся.

Помощники Шевченко расценили это как сигнал того, что контракт, прописанный по схеме 2+2, не будет продлен. По словам Шевченко, когда он огласил, что сотрудничество продолжается, у его ассистентов загорелись глаза. Благодарен Малдере, Тассотти, Харо, что они набрались терпения. Тренерский штаб согласился на серьезную смену финансовых условий сотрудничества. В новых контрактах было прописано, что в полном объеме они получат свои выплаты только после выхода на Евро. Для меня это дополнительный показатель, что Шевченко и его штаб были уверены в команде и выбранном пути", - сказал Павелко.

Напомним, что на Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией. Еще одним соперником "желто-синих" станет одна из команд, которая пройдет плей-офф в марте (Румыния/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь).