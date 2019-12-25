Сборная Украины на Евро-2020 могла базироваться в Амстердаме, Будапеште или Мюнхене

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о выборе базы для размещения национальной сборной Украины во время финального этапа чемпионата Европы 2020 года.

Павелко подчеркнул, что все решения, касающиеся национальной сборной, утверждает главный тренер.

"Наша задача - обеспечить ему максимально комфортные условия и полную информацию, а окончательный выбор - за Андреем Шевченко, - акцентировал президент УАФ. - Наши представители просмотрели несколько вариантов. Знаю, что мы изучали возможности базирования в Амстердаме, Будапеште, Мюнхене - обращали внимание на все варианты, которые УЕФА рекомендует для участников Евро-2020. Но в итоге остановились на Бухаресте".

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В Украины, отметил Павелко, было определенное преимущество, так как еще до жеребьевки точно знали, в какой группе будет играть сборная.

"Поэтому и забронировали вариант, который понравился, раньше оппонентов, - говорит президент УАФ. - Знаю, что через несколько дней после жеребьевки в отель, который мы выбрали, приезжали представители сборной Австрии - им он тоже понравился".

Кроме этого, состоялась встреча представителей УАФ с послом Украины в Румынии. Были обсуждены различные варианты поддержки болельщиков, которые приедут на Евро-2020.

"В Бухаресте мы планируем открыть фан-посольство, в котором поклонники сборной Украины смогут получить ответы на любые вопросы", - добавил Павелко.