  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины на Евро-2020 могла базироваться в Амстердаме, Будапеште или Мюнхене
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины на Евро-2020 могла базироваться в Амстердаме, Будапеште или Мюнхене

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А с отелем опередили Австрию

Сборная Украины на Евро-2020 могла базироваться в Амстердаме, Будапеште или Мюнхене
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о выборе базы для размещения национальной сборной Украины во время финального этапа чемпионата Европы 2020 года.

Павелко подчеркнул, что все решения, касающиеся национальной сборной, утверждает главный тренер.

"Наша задача - обеспечить ему максимально комфортные условия и полную информацию, а окончательный выбор - за Андреем Шевченко, - акцентировал президент УАФ. - Наши представители просмотрели несколько вариантов. Знаю, что мы изучали возможности базирования в Амстердаме, Будапеште, Мюнхене - обращали внимание на все варианты, которые УЕФА рекомендует для участников Евро-2020. Но в итоге остановились на Бухаресте".

Читайте такжеСборная Украины получила свой календарь матчей на Евро-2020

В Украины, отметил Павелко, было определенное преимущество, так как еще до жеребьевки точно знали, в какой группе будет играть сборная.

"Поэтому и забронировали вариант, который понравился, раньше оппонентов, - говорит президент УАФ. - Знаю, что через несколько дней после жеребьевки в отель, который мы выбрали, приезжали представители сборной Австрии - им он тоже понравился".

Кроме этого, состоялась встреча представителей УАФ с послом Украины в Румынии. Были обсуждены различные варианты поддержки болельщиков, которые приедут на Евро-2020.

"В Бухаресте мы планируем открыть фан-посольство, в котором поклонники сборной Украины смогут получить ответы на любые вопросы", - добавил Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Румыния сборная Украины Национальная сборная Украины Андрей Павелко Евро-2020 Национальная сборная Австрии УАФ Сборная Австрии Бухарест
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...