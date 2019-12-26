Сергей Ковалец: Возможно Пятов - лучший вратарь Европы по игре ногами

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец назвал свою тройку лучших футболистов команды Андрея Шевченко в отборе на Евро-2020.

Андрей Пятов

Не зря говорят, что вратарь — это полкоманды. Пятов своей надежностью, да и вообще — классной игрой дал дополнительный импульс партнерам. Возможно, это лучший вратарь Европы по игре ногами.

В отборочном турнире Евро-2020 у сборной Украины в пассиве всего четыре пропущенных мяча, причем два из них Пятов пропустил с пенальти. Игру Андрея в составе национальной команды отмечу максимальным баллом.

Тарас Степаненко

На Тарасе держится центральная ось сборной Украины. Его действия, может, и не так заметны простому болельщику, но он выполняет огромный объем черновой работы. Полузащитник надежен в обороне и умеет хорошо разгонять атаку, но все же конек Степаненко — игра в отборе.

3.Руслан Малиновский

Будучи наставником молодежной сборной Украины я уже тогда видел потенциал этого полузащитника. О его силе духа говорит сложная травма, полученная в "Генке". Футболист прошел этот тяжелый путь и вышел на более высокий уровень игры. 2019 год, возможно, пока лучший в карьере Руслана. Чемпионство с "Генком", переход в "Аталанту" и выход в финальную часть Евро сборной Украины, в составе которой полузащитник был одним из лучших на протяжении всего турнира.