Акценты. Достойная смена или самоцель? О конфликте интересов молодежной сборной

Тема на слуху все последние месяцы. "Молодежка" Руслана Ротаня не блещет результатами, в то время как все мы помним исторический успех команды Александра Петракова полгода назад. Вывод напрашивается сам собой: с Петраковым поступили несправедливо, а назначение Ротаня, как минимум, нелогично. Но не все так просто и однозначно.

Начнем с того, что никто не собирается умалять ни значимость титула чемпионов мира, ни роль главного тренера в достижении этого результата. Хотя, справедливости ради, там сошлись все звезды в нашу пользу, начиная с места проведения турнира – Польши, в которой мы чувствовали себя, как дома.

Но, повторяю, это никак не обесценивает сам успех. Как говорил герой известного фильма, зарубите это на своем распрекрасном носу: никто не подвергает сомнению достижение команды Петракова. Но и переоценивать его не след – нужно четко представлять себе место юношеских соревнований в системе мирового футбола и саму цель их проведения.

А она вовсе не является самоцелью. Весь смысл юношеского, юниорского, молодежного спорта заключается в подготовке качественных резервов для взрослых, национальных команд. По большому счету, есть лишь одна сборная страны – первая и главная. Все остальные призваны обслуживать именно ее, а их достижения второстепенны априори.

Чемпионаты мира и Европы в разных возрастных категориях проводятся отнюдь не для того, чтобы увеличить число титулов, которыми страны будут с гордостью меряться. Они просто копируют схему настоящего, взрослого спорта – чтобы молодежь училась и росла в условиях, максимально приближенных к "боевым". Главное – подготовка смены.

Наивно было бы полагать, что футболисты будут переходить из юношей в мужчины целыми командами. Но вот вам пример, который я сочту классическим, из нашего прошлого.

В 1977 году сборная СССР выиграла первый в истории молодежный чемпионат мира. Одиннадцать лет спустя три игрока этой команды: Балтача, Бессонов и Хидиятуллин стали вице-чемпионами Европы в составе незабвенной команды Лобановского. И если через 11 лет условные Лунин, Попов и Булеца возьмут медали Мундиаля, вот это и будет достижение высшей цели.

Естественно, сроки, фамилии и турниры могут варьироваться, но смысл вы уловили. Результаты молодежки – дело третье, ну пусть второе. И лишь в странах, не избалованных успехами национальных команд, им может придаваться настолько серьезное значение.

Теперь нам важно понимать, для кого готовил смену Петраков. Вспомнили? А теперь те, кто смотрел эти матчи, вспомните, как играла его команда. И попытайтесь сравнить с игрой команды Шевченко. Как небо и земля. Точнее, как земля и небо. Вот все было замечательно у наших чемпионов мира, кроме одного, на мой взгляд. Это был чистой воды прагматизм.

"Но он же дал результат!" - возопит мятежный читатель. Все верно, прагматизм для того и служит. И, к моему глубокому сожалению, в нашей стране уже воспитано не одно поколение болельщиков, впитавших его с молоком матери. Не могу навязывать им свое мнение, лишь скажу одно: я – зритель, который любит футбол не за счет на табло, а за яркую игру на поле.

И, с моей колокольни, игра команды Шевченко – главной команды страны – видится лучшей за всю историю украинского футбола (разумеется, постсоветского). Но самое главное – она тоже приносит результат. Не спешите сравнивать занятые места и уровень состязания: на Евро Украину ждут соперники куда серьезнее, чем это было летом в Польше. Верится, не только в группе.

Почему поменяли Петракова? Слово Вячеславу Шевчуку, бывшему игроку сборной Украины.

"Ротань пришел, потому что УАФ не устраивала модель игры молодежной-юниорской сборной. Ведь мы знаем, что практически все наши сборные по возрастам играют только от обороны. Руслан хочет играть в атакующий футбол. Конечно, есть у него и какие-то ошибки. А для чего результат в юношеском футболе? Юниорская сборная выиграла чемпионат Европы. Из того состава только полтора человека заявили о себе более-менее".

Вот я сейчас сяду на ваше место и начну оттуда бубнить: ну конечно, а кто такой Шевчук – кореш Ротаня, с которым на пару они чуть не угробили "Олимпик", вот он его и отмазывает! Пожалуйста, мухи – отдельно, котлеты – отдельно. Что именно не так сказано именно здесь? С чем конкретно вы не согласны и почему? По-моему, все верно.

Должна ли быть преемственность в игре наших сборных? Вопрос чисто риторический. Естественно, молодежь должна приходить в главную команду полностью готовой к ее требованиям и стилю, соответствовать им. Эту азбучную истину понимают даже в клубах – тех, где этим занимаются всерьез.

В качестве примера, слова тренера луганской "Зари" U-21 Владимира Микитина:

"Я много общался с главным тренером относительно тактики игры. Я смотрел и смотрю тренировки первой команды. Поэтому нам нужно было время. Мы делали видеонарезки игры не только первой команды, но и европейских клубов, которые играют с этой схемой".

После этого, вспоминает тренер, команде удалась серия замечательных игр. Кстати, речь шла о переходе как раз на "атакующую" схему.

Теперь послушаем президента УАФ Андрея Павелко (пусть даже для некоторых из нас эта фамилия равносильна красной тряпке для быка).

"Команда Ротаня начала подготовку одним составом, выиграла несколько турниров. В том числе, впервые за последние 10 лет, победила на Турнире Лобановского. Непосредственно перед стартом отбора к ней присоединились игроки из сборной Петракова. Естественно, нужно время, чтобы они вписались в командную игру, которую строит Ротань".

Что здесь неправильно? Идет процесс тактической перестройки "молодежки" под модель, которую диктует штаб национальной сборной. Со всеми вытекающими. Я не знаю, насколько хорош или плох Руслан Ротань в качестве главного тренера. Но чтобы понять это, нужно действительно дать человеку поработать необходимое количество времени.

И понимать, что его главной задачей является отнюдь не турнирный результат. Здесь я подпишусь под словами того же Шевчука: "В Европе результат не ставится во главу в развитии детского футбола. Дают возможности, чтобы они пытались, рисковали, не боялись совершить ошибку. Мое мнение – до уровня молодежной сборной не нужно делать ставку на результат".

Яркий пример – Бельгия, где в новом веке последовательно перестроили в пользу атакующей игры всю вертикаль детско-юношеского футбола. И результат пришел – в виде современной зрелищной и эффективной тактики, которая принесла команде лидерство в рейтинге ФИФА и медали Кубка мира.

Конечно, в этом смысле, нам до них еще – как до луны. "Ротанизация" "молодежки" - это лишь первый шаг. Причем начали сверху, от первой сборной к ближайшему к ней связующему звену. А наша проблема заключается в том, что в Украине с младых ногтей будущих футболистов учат не тому, как играть, а тому, как выигрывать. Еще точнее – тому, как не проигрывать.

Эта изначально порочная практика не может быть искоренена в мгновение ока. На это могут уйти многие годы. И, если честно, то мне верится в это с трудом. Ибо укоренилась она в массах подготовленных за предыдущие десятилетия футбольных ремесленников. Которые сегодня вдалбливают это своим детям: главное – бороться и не сдаваться.

А уметь играть – это не главное? Впрочем, эта уже другая и более обширная тема для разговора. В завершение же сегодняшней беседы резюмирую:

У нас есть первая сборная, за которую не то, что не стыдно – ею можно и нужно гордиться. Пока она есть, такая…

Она – главная по определению, все остальные фактически призваны ее обслуживать.

Если для того, чтобы мы не уронили эту планку и продолжали прогрессировать, нужно что-то менять в нижних ступенях пирамиды, значит делать это нужно безоговорочно.

Очевидно, что для перестройки того, что функционировало в старом режиме десятилетиями, тоже понадобится время. Значит, придется потерпеть.

Выиграла молодежь свой ЧМ – честь и хвала, ей и тренеру! Однако это достижение не из разряда судьбоносных. Наградили, поблагодарили, едем дальше. Куда важнее, что вырастет дальше из наших юных чемпионов. И тот же Петраков, к слову, понимает это лучше нашего.

Мораль сей басни такова. Молодежная сборная существует не ради результата: он – лишь приятный бонус. Иногда им можно и пожертвовать, во благо высшей цели – подготовки полноценной смены для команды №1. Ну, а вырастет ли эта смена, как говорят в Одессе, будем посмотреть…