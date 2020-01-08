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Национальная сборная Украины

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Бабич: Футбольная Украина должна быть довольна и гордиться нашей сборной

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Тренер отдал должное работе Андрея Шевченко

Бабич: Футбольная Украина должна быть довольна и гордиться нашей сборной
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2020.

"Сборная Украины сотворила не могу сказать, что чудо, но за год не проиграла никому. Показывала хороший, содержательный футбол, добилась результата. Когда был опрос о лучших, мы ставили Шевченко на первое место, потому что большой труд, объем работы проделал он и его тренерский штаб.

Футбольная Украина должна быть довольна и гордиться нашей сборной. Сборная показала, что начинает возвращаться. Хотелось бы, чтобы болельщиков было больше", - сказал Бабич.

Напомним, что сборная Украины вышла на Евро с первого место в своей группе, не потерпев в отборе ни одного поражения.

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В статье: ФК Мариуполь Украина Александр Бабич
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