Бабич: Футбольная Украина должна быть довольна и гордиться нашей сборной

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2020.

"Сборная Украины сотворила не могу сказать, что чудо, но за год не проиграла никому. Показывала хороший, содержательный футбол, добилась результата. Когда был опрос о лучших, мы ставили Шевченко на первое место, потому что большой труд, объем работы проделал он и его тренерский штаб.

Футбольная Украина должна быть довольна и гордиться нашей сборной. Сборная показала, что начинает возвращаться. Хотелось бы, чтобы болельщиков было больше", - сказал Бабич.

Напомним, что сборная Украины вышла на Евро с первого место в своей группе, не потерпев в отборе ни одного поражения.