Мазяр: Эсеоле нужно дать шанс в сборной Украины

42-летний украинский экс-наставник казахстанского "Акжайыка" Владимир Мазяр верит в будущее украинского форварда "Кайрата" Адеринсолы Эсеолы.

- Вы открыли для казахстанского чемпионата Адеринсолу Эсеолу. Футболист за несколько сезонов подтвердил свои бомбардирские качества. Насколько реально ему заиграть в киевском "Динамо"?

- На данный момент – реально. Но ему лучше уйти в европейский клуб, исповедующий другой футбол. А вот в сборной Украины ему надо дать шанс.

Интересно, что в минувшем сезоне украинец с 19 голами в 27 матчах стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.