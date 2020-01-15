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Национальная сборная Украины

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Мазяр: Эсеоле нужно дать шанс в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Тренер верит в перспективы нападающего

Мазяр: Эсеоле нужно дать шанс в сборной Украины
Новина українською

42-летний украинский экс-наставник казахстанского "Акжайыка" Владимир Мазяр верит в будущее украинского форварда "Кайрата" Адеринсолы Эсеолы.

- Вы открыли для казахстанского чемпионата Адеринсолу Эсеолу. Футболист за несколько сезонов подтвердил свои бомбардирские качества. Насколько реально ему заиграть в киевском "Динамо"?

- На данный момент – реально. Но ему лучше уйти в европейский клуб, исповедующий другой футбол. А вот в сборной Украины ему надо дать шанс.

Интересно, что в минувшем сезоне украинец с 19 голами в 27 матчах стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.

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В статье: Украина Владимир Мазяр Кайрат (Алма-Аты) Адеринсола Эсеола
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Источник:
kazfootball

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