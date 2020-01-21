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Шаран: То, что все меняют под сборную, это неправильно
Наставник Александрии против изменений графика УПЛ
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран остался недоволен изменениями графика УПЛ в угоду сборной Укрианы.
"Это влияет очень негативно. Больше говорить не хочется. Мы уже привыкли к этому. Надеялись, что это уже закончится, но пока видим, что нет.
С другой стороны, конечно, все делается для сборной. Но так не делается, надо быть реалистами. Надо верить в нашу сборную, мы верили во время отборочного турнира, вышли, доказали. А сейчас берут под сборную все меняют, все делают. Это неправильно", – сказал Шаран.
Напомним, что ранее УПЛ хотела отменить плей-офф за еврокубки в текущем сезоне, а затем предложила перенос дат проведения матчей.