  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шаран: То, что все меняют под сборную, это неправильно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: То, что все меняют под сборную, это неправильно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник Александрии против изменений графика УПЛ

Шаран: То, что все меняют под сборную, это неправильно
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран остался недоволен изменениями графика УПЛ в угоду сборной Укрианы.

"Это влияет очень негативно. Больше говорить не хочется. Мы уже привыкли к этому. Надеялись, что это уже закончится, но пока видим, что нет.

С другой стороны, конечно, все делается для сборной. Но так не делается, надо быть реалистами. Надо верить в нашу сборную, мы верили во время отборочного турнира, вышли, доказали. А сейчас берут под сборную все меняют, все делают. Это неправильно", – сказал Шаран.

Напомним, что ранее УПЛ хотела отменить плей-офф за еврокубки в текущем сезоне, а затем предложила перенос дат проведения матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Владимир Шаран ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...