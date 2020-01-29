Левченко: В Амстердаме нужно попробовать селедку и вдохнуть "запах свободы"

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, который поиграл в голландском чемпионате полтора десятка лет, высказался относительно матча Евро-2020 Нидерланды – Украина.

- Разговоров о матче Нидерланды - Украина пока не слышно. Здесь главная проблема - отсутствие нападающих в национальной команде. Из-за травм Евро-2020 могут пропустить Дониэлл Мален и Мемфис Депай. И как себя поведет главный тренер сборной Рональд Куман в данной ситуации не понятно.Говорят, что молодой и талантливый Майрон Боаду может сыграть на острие. Для этого, возможно даже поменяют тактическую схему, чтобы Боаду играл вместе с Люком де Йонгом впереди или с Ваутом Вегхорстом, который не плохо себя зарекомендовал в последнее время.

Думаю, в мартовских спаррингах и будут расставлены акценты с прицелом на матч с Украиной. Что касается нашей команды, то в Нидерландах отмечают насколько ровно Украина прошла отбор на Евро-2020, насколько улучшился контроль мяча и как мало мы пропустили голов.

- Что посоветуете украинским болельщикам, которые поедут в Голландию?

- Обязательно съесть сыр и селедку, входнуть "запах свободы", проходя мимо кофешопа и, конечно же, покататься на велосипеде и лодке по голландским просторам.