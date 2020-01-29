Протасов: Раньше перенос матчей считался нормальным, а теперь нас пытаются обвинить чуть ли не в мошенничестве

Вице-президент УАФ Олег Протасов высказал свое мнение относительно переноса некоторых туров и уплотнения календаря УПЛ ради подготовки сборной Украины к Евро-2020.

"Я хочу поблагодарить клубы УПЛ за поддержку просьбы тренерского штаба национальной сборной Украины по корректировке календаря чемпионата. В то же время меня удивило возмущение отдельных тренеров и функционеров по этому поводу. Мы вышли на Евро, сборная впервые в своей истории не проиграла ни одного матча в году. Неужели тренерский штаб Андрея Шевченко не заслужил, чтобы к его пожеланиям прислушались? К тому же перенос поединков в интересах сборной или отдельных клубов, играющих в еврокубках, - не такое уж неординарное событие для нашего чемпионата.

Совсем недавно это вообще было обычным делом. И еще один интересный момент. Как известно, сборная Украины в четвертый раз примет участие в финальном турнире, и в предыдущие годы чемпионат Украины из-за этого заканчивался даже раньше, чем сейчас. В 2006 году последние матчи чемпионата были сыграны 14 мая, в 2012-м - 10 мая, в 2016-м - 15 мая. И если тогда это считалось вполне нормальным, то сейчас нас почему-то попытались обвинить чуть ли не в мошенничестве", - заявил Протасов.