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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Протасов: Раньше перенос матчей считался нормальным, а теперь нас пытаются обвинить чуть ли не в мошенничестве

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В УАФ считают, что менять календарь по ходу сезона - это нормально

Протасов: Раньше перенос матчей считался нормальным, а теперь нас пытаются обвинить чуть ли не в мошенничестве
Новина українською

Вице-президент УАФ Олег Протасов высказал свое мнение относительно переноса некоторых туров и уплотнения календаря УПЛ ради подготовки сборной Украины к Евро-2020.

"Я хочу поблагодарить клубы УПЛ за поддержку просьбы тренерского штаба национальной сборной Украины по корректировке календаря чемпионата. В то же время меня удивило возмущение отдельных тренеров и функционеров по этому поводу. Мы вышли на Евро, сборная впервые в своей истории не проиграла ни одного матча в году. Неужели тренерский штаб Андрея Шевченко не заслужил, чтобы к его пожеланиям прислушались? К тому же перенос поединков в интересах сборной или отдельных клубов, играющих в еврокубках, - не такое уж неординарное событие для нашего чемпионата.

Совсем недавно это вообще было обычным делом. И еще один интересный момент. Как известно, сборная Украины в четвертый раз примет участие в финальном турнире, и в предыдущие годы чемпионат Украины из-за этого заканчивался даже раньше, чем сейчас. В 2006 году последние матчи чемпионата были сыграны 14 мая, в 2012-м - 10 мая, в 2016-м - 15 мая. И если тогда это считалось вполне нормальным, то сейчас нас почему-то попытались обвинить чуть ли не в мошенничестве", - заявил Протасов.

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В статье: Украина Олег Протасов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
29.01.2020 в 22:20
Так ты Протасов и есть мошенник... За 30 сребренников ((Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк."Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк. Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн; Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн; Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн; Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн; Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн; Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн; Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн. Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства. "С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк.)) готов лизать толстую дупу шефа Павелка...Позор !!!
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