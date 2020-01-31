Национальная сборная Украины
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Билеты на матч Франция - Украина стоят 20 и 85 евро
Открыта продажа билетов на матч сборных Франции и Украины
УАФ анонсировала старт продаж билетов на товарищеский матч сборных Франции и Украины.
Стоимость одного билета в гостевой, украинский сектор – 20 евро (580 грн). Также для украинских болельщиков доступны билеты первой категории – 85 евро (2470 грн).
Приобрести билеты можно здесь.
Напомним, что матч Франция – Украина состоится в Париже 27 марта и начнется в 22:00 по Киеву.
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Источник:УАФ
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