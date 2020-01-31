Билеты на матч Франция - Украина стоят 20 и 85 евро

УАФ анонсировала старт продаж билетов на товарищеский матч сборных Франции и Украины.

Стоимость одного билета в гостевой, украинский сектор – 20 евро (580 грн). Также для украинских болельщиков доступны билеты первой категории – 85 евро (2470 грн).

Приобрести билеты можно здесь.

Напомним, что матч Франция – Украина состоится в Париже 27 марта и начнется в 22:00 по Киеву.