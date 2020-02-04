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Бурда: Ребров после Шевченко в сборной? Я только "за"

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Бурда: Ребров после Шевченко в сборной? Я только "за"
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Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Никита Бурда поделился впечатлениями от работы с двумя успешными тренерами - Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым.

Обоих Никита выделяет как тренеров новой формации.

Они, как новая волна тренерского цеха в Украине. Они совершенно по-другому строят тренировочный процесс, чем специалисты с большим стажем. Умеют раскрывать потенциал молодых игроков. Главное для них - умение видеть и творить на поле, умение мыслить и тактически играть.

Ребятам очень нравится работать с ними. Работа приносит удовлетворение. Ребров, кстати, именно тот человек, который первым по-настоящему поверила в меня. В дубле было немало крепких парней, но он выбрал именно меня.

Никиту спросили: возможно ли, что когда Шевченко после сборной пойдет работать в какой-то из европейских топ-клубов, а на его место придет Сергей Ребров?

"Я только "за", если так будет", - сказал Бурда.

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Высказался Никита и о штате иностранных помощников: у Реброва в "Динамо" были испанцы, а у Шевченко - в основном итальянцы.

"В коллективных видах спорта успеха добиваются сообща. Сплоченность должна быть как в коллективе, так и тренерском штабе, - убежден Бурда. - При тех же тактических занятиях принимают участие все тренеры - сначала начинает говорить один, потом его мнение подхватывает другой. Нет такого, чтобы один говорил, а другой стоял в стороне".

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
kp.ua

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