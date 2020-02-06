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Украина узнает соперников по отбору ЧМ-2022 в ноябре 2020 года

Национальная сборная Украины
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Жеребьевка европейской зоны отбора состоится 29 ноября 2020 года

Украина узнает соперников по отбору ЧМ-2022 в ноябре 2020 года
Новина українською

Отбор ЧМ-2022 в европейской зоне, где будут разыгрываться 13 путевок, стартует в марте 2021, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022-го.

УЕФА сообщил, что жеребьевка группового турнира европейской квалификации ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 29 ноября 2020 года. О месте и времени церемонии будет объявлено позже.

Все 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, сыграют в двухкруговом турнире в 10-ти группах (пять - по шесть команд и пять - по пять).

10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022. 10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, а затем в финальных - трех сильнейших. Они и получат три путевки в Катар, которые остались.

Напомним, что чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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