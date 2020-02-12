Шевчук выделил наиболее уязвимую позицию в составе сборной Украины

Бывший защитник "сине-желтых", а теперь - футбольный аналитик и тренер Вячеслав Шевчук поделился мыслями о национальной команде Украины.

По поводу соперников в контрольных поединках Шевчук называет сборные Франции, Польши, Кипра, Северной Ирландии и Израиля очень разноплановыми командами.

"Разная структура игры, - отмечает экс-наставник донецкого "Олимпика". - Конечно, самый авторитетный среди них - действующий чемпион мира. Сыграть с французами - это очень много в плане накопления опыта".

На Евро-2020 в составе сборной Украины впервые может оказаться около 10-ти легионеров, то есть украинцев, выступающих в клубах за рубежом.

Шевчук убежден, что это безусловный плюс для сине-желтых.

Наш чемпионат пока не такого уровня, как хотелось бы, поэтому многие ребята уезжают за рубеж, где больше возможностей расти. Практически все они на ведущих ролях в своих клубах. Однозначно, это придаст нашей сборной авторитета и силы.

Наиболее уязвимой для "сине-желтых", по мнению Шевчука, является позиция центрального нападающего.

Все мы ждем и желаем скорейшего выздоровления Роману Яремчуку, который сейчас является основным форвардом "сине-желтых". Что касается других - пока все нормально. Команда у нас ровная, на каждое место у тренера есть равноценная замена.

Шевчук считает, что каждая команда, которая будет четвертой в группе Украина, не должен представлять проблемы для команды Шевченко.