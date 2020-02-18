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Национальная сборная Украины

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Блохин: Я не обсуждаю ни сборную, ни Динамо Киев

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но о задачах команды Шевченко таки сказал

Блохин: Я не обсуждаю ни сборную, ни Динамо Киев
Новина українською

Экс-наставник "сине-желтых" и киевского "Динамо" Олег Блохин заявил, что не будет обсуждать матчи этих команд.

Тренер-ветеран отметил, что это его личное решение.

Я смотрю матчи сборной, но я их не обсуждаю. Потому что это мое личное мнение.

Я принял такое решение по "Динамо", когда ушел из клуба. Может, когда-нибудь книгу напишу или что-то скажу. Так же и по сборной.

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Однако Блохин высказался о заданиях команды Шевченко на Евро-2020.

Результата в квалификации они добились. Теперь нужен результат на чемпионате Европы ...Ну, из группы должны выходить. Это же 3 команды будет выходить, а не 2.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Олег Блохин Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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ysebe1970 (Бровары)
18.02.2020 в 14:19
Хачериди штрафовал за щитки.. И много раз.. А Милю за халат сразу в аут.. Ну и логика ...
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avatar
beatles (Крыжополь)
18.02.2020 в 13:28
...а вот о беляшиках давайте поговорим!
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ascent (Луксор)
18.02.2020 в 13:09
Этика... да и нечего сейчас обсуждать
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госпітальєр (львів)
18.02.2020 в 11:46
колись напише книгу ? коли йому буде 100 років ?
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