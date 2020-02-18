Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Блохин: Я не обсуждаю ни сборную, ни Динамо Киев
Но о задачах команды Шевченко таки сказал
Экс-наставник "сине-желтых" и киевского "Динамо" Олег Блохин заявил, что не будет обсуждать матчи этих команд.
Тренер-ветеран отметил, что это его личное решение.
Я смотрю матчи сборной, но я их не обсуждаю. Потому что это мое личное мнение.
Я принял такое решение по "Динамо", когда ушел из клуба. Может, когда-нибудь книгу напишу или что-то скажу. Так же и по сборной.
Однако Блохин высказался о заданиях команды Шевченко на Евро-2020.
Результата в квалификации они добились. Теперь нужен результат на чемпионате Европы ...Ну, из группы должны выходить. Это же 3 команды будет выходить, а не 2.