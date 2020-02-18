Блохин: Я не обсуждаю ни сборную, ни Динамо Киев

Экс-наставник "сине-желтых" и киевского "Динамо" Олег Блохин заявил, что не будет обсуждать матчи этих команд.

Тренер-ветеран отметил, что это его личное решение.

Я смотрю матчи сборной, но я их не обсуждаю. Потому что это мое личное мнение.

Я принял такое решение по "Динамо", когда ушел из клуба. Может, когда-нибудь книгу напишу или что-то скажу. Так же и по сборной.