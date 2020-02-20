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Место Украины. FIFA обнародовала первый рейтинг сборных в 2020 году
Фиксация того же
Сегодня, 20 февраля, FIFА обновила мировой рейтинг национальных сборных. В нем Украина сейчас занимает 24 место с 1537 баллами.
В февральском рейтинге сборная Украины, как и в декабре 2019 года, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока на 15 месте.
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - четырнадцатый, Австрия - двадцать шестой.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 февраля 2020
1. Бельгия - 1765
2. Франция - 1733
3. Бразилия - 1712
4. Англия - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватия - 1642
7. Португалия - 1639
8. Испания - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбия - 1622
...
23. Уэльс - 1540
24. УКРАИНА - 1537
25. Венесуэла - 1517