Место Украины. FIFA обнародовала первый рейтинг сборных в 2020 году

Сегодня, 20 февраля, FIFА обновила мировой рейтинг национальных сборных. В нем Украина сейчас занимает 24 место с 1537 баллами.

В февральском рейтинге сборная Украины, как и в декабре 2019 года, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока на 15 месте.

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Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - четырнадцатый, Австрия - двадцать шестой.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 февраля 2020

1. Бельгия - 1765

2. Франция - 1733

3. Бразилия - 1712

4. Англия - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватия - 1642

7. Португалия - 1639

8. Испания - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбия - 1622

...

23. Уэльс - 1540

24. УКРАИНА - 1537

25. Венесуэла - 1517