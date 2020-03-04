Уступили немцам, но 4 года назад. Ротань дал оценку соперникам Украины в Лиге наций

Коуч молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал вчерашние результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций для национальной команды - попадание в группу А4.

- Руслан Петрович, осенью 2020 года сборную Украины ждет серьезный экзамен в ее квартете Лиги наций?

- У нас очень интересная и сильная группа. Но я бы даже порадовался, что сборная Украины сыграет с такими именитыми соперниками, как Испания и Германия. В когорте топовых сборных, думаю, тренеры нашей команды и сами футболисты очень хотят проверить свои возможности. Ни в коем случае не умаляю заслуг сборной Швейцарии, но именно испанцы и немцы являются фаворитами группы А4.

- Что скажете о сборной Испании?

- Все видят, какой футбол в последнее время показывают испанцы, здесь комментировать - лишнее дело. Этой сборной присущ техничный футбол, с контролем мяча. Большинство исполнителей этой сборной представляют топ-клубы. Они уверенно выиграли свою отборочную группу на Евро-2020. А в финальной части турнира будут считаться одними из главных претендентов на победу.

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- Последнее свидание сборной Украины с командой Германии было не самым приятным для "сине-желтых"...

- Да, на Евро-2016 мы уступили - 0:2, но с тех пор прошло уже почти 4 года. За это время сборная Украины стала сильнее. Хотя, конечно, немцы, как я говорил, все равно будут считаться фаворитами. Команду Йоахима Лева отличает строгая дисциплина, хорошая физическая подготовка. К тому же она демонстрирует привлекательный футбол.

- В такой группе сборной Швейцарии, как и сборной Украины, отводится роль темной лошадки?

- Посмотрим (улыбается). В последние годы швейцарцы ворвались в число сильнейших сборных Старого Света. Команда прогрессирует, поэтому нет ничего удивительного, что Швейцария второй розыгрыш подряд представлена ​​среди лучших команд Лиги наций.

- Сборной Украины важно в этом турнире не вылететь в Лигу В?

- О задачах на турнир лучше спросить у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Однако в последние годы сине-желтые приучили нас к красивой игры и высоких результатов.

Уверен, что сине-желтые постараются развеять миф о фаворитах турнира, а возможно, стать вровень с лидерами европейского футбола. Поэтому будем болеть и держать кулаки за главную команду нашей страны.