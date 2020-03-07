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Герой футбольного дня. Игорь Харатин
Очередной дебютант сборной Украины
Андрей Шевченко изначально зарекомендовал себя тренером, способным маневрировать. Это касается не только тактики или построения структуры матча, но и кадрового подбора. Поэтому чуть ли не каждый новый сбор украинской команды отмечен появлением в сборной новичков.
При каденции Андрея Шевченко в главной команде страны дебютировали, в частности, Юрий Коломоец, Дмитрий Иванисеня, Артем Шабанов, Марьян Швед, Андрей Борячук, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук и другие. Согласитесь, даже среди этого не полного списка фамилий есть те, кто будет определять лицо украинской сборной в течение будущих лет. Поэтому каждый новичок – это не только попытка получить новые дивиденды здесь и сейчас, но и попытка инвестировать в будущее.
Кто как воспользовался или воспользуется своими шансами – это уже другой вопрос. Но радует то, что тренерский штаб национальной команды, несмотря на сложные времена украинского футбола, находит людей, которые могут добавить новых красок украинской сборной.
Игорь Харатин – один из таковых. Он заслуживал вызова еще тогда, когда играл за "Зарю", но получил признание лишь тогда, когда уехал работать за пределы Украины. Сейчас модно вызывать в сборную "легионеров"? Бесспорно, это так. Создавалось ли давление из-за того, что велись разговоры о возможной смене Харатиным гражданства? Наверное, не без этого. Но и чисто игровые заслуги Игоря заставили Андрея Шевченко обратить на него внимание.
В Украине нет дефицита центральных полузащитников, однако что касается полузащитников-разрушителей или тех, кто играет между линиями обороны и нападения, то еще один проверенный человек здесь не помешает. Попробовали Иванисеню, теперь настала очередь Игоря Харатин, который в "Ференцвароше" при формации 4-2-3-1, которую обычно использует Сергей Ребров, работает строго между двумя штрафными площадками. У Игоря есть опыт игры и ближе к чужой штрафной зоне, но в сборной на него рассчитывают как на потенциального конкурента для Тараса Степаненко. Если Игорь сыграет в одном из двух ближайших товарищеских поединков (в конце марта), то его будут сравнивать с Иванисеней и Шепелевым, которые уже имели шансы предоставить тренерам сборной свои аргументы.
Харатин заслужил. Заслужил вызов, заслужил шанс сыграть. А готов ли бороться за место в заявке на чемпионат Европы 2020 – это уже тема для другого разговора.
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