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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Товарищеские матчи сборной Украины с Францией и Польшей предварительно перенесены на начало июня

Национальная сборная Украины
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Однако все будет зависеть от ситуации

Товарищеские матчи сборной Украины с Францией и Польшей предварительно перенесены на начало июня
Новина українською

Как известно, УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.

В то же время, товарищеские матчи сборных, которые были запланирована на конец марта этого года, могут состоятся этим летом.

Как сообщает УЕФА, предварительно матчи переносятся на начало июня, однако окончательное решение будет зависеть от дальнейших рекомендаций Союза.

Напомним, что 27 марта сборная Украины должна была сыграть на выезде с Францией, а 31 марта – с Польшей тоже в гостях.

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В статье: Украина Франция Польша УЕФА
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Источник:
УЕФА

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