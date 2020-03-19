Опасения по поводу Евро-2021. Сабо заговорил о форме Коноплянки, Марлоса, Ярмоленко и Пятова

Экс-тренер национальной сборной Украины (1994, 1996-1999 годов) Йожеф Сабо оценил, как на "сине-желтых" может повлиять перенос Евро-2020 на 2021.

- Есть опасения по поводу того, что в этом году не состоится чемпионат Европы, на котором сборная Украины могла бы выстрелить?

- Сейчас (по крайней мере, в конце прошлого года, когда она играла) наша команда выглядит отлично. Тренерский штаб как раз подобрал тот состав, который мог бы решать большие задачи. А что будет через год? Мы предсказать не сможем. Но, опять же, очень важно, чтобы все ребята подошли к турниру без травм.

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- Пятов, Марлос, Ярмоленко, Коноплянка моложе не станут.

- Совершенно верно. Однако по поводу Пятова я не переживаю. Он, как и раньше, номер один. Вратари на высоком уровне могут играть и до 40 лет. К сожалению, Марлос, как мне кажется, сейчас потерялся.

Ярмоленко и без травм не мог похвастаться постоянной игровой практикой. Коноплянка провалился в "Шахтере". Это не тот Коноплянка, которого мы привыкли видеть.

- Малиновский и Зинченко тоже не на ведущих ролях в своих клубах...

- Я не знаю, почему наставник "Аталанты" дает Малиновскому так мало времени на поле, он - футболист высокого класса. А у Зинченко свадьба на носу (смеется), вот он и перестал попадать в состав "Манчестер Сити". А если серьезно, то хочется верить, что к важнейшим стартам сборной Украины все наши исполнители подойдут в лучших кондициях, и мы сможем наслаждаться игрой и результатами команды Андрея Шевченко.