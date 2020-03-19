Караваев: Через год в сборной конкуренция будет еще больше

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев высказал свое мнение относительно переноса Евро-2020 на 2021 год.

- Нужно принять это и не обращать внимания. Мы в этом не виноваты, ведь сложилась такая ситуация во всем мире. Нет какой-то конкретного человека или организации, которая виновата в переносе Евро.

- Изменится ли сборная за год?

- Будет дополнительный стимул еще год работать, держать планку. У нас будет целый дополнительный год, чтобы лучше сыграться, воплотить тактические наработки тренерского штаба. Также у нас есть ребята, которые выступают за рубежом. Некоторые мало играли, но за год все уже могут быть полностью готовы.

- Молодежь подтянется?

- У меня нет сомнений, что будет еще больше конкуренции. Есть очень много молодых ребят, которые могут усилить сборную. Это принесет еще больше пользы команде.

- Чем занимаются сборники на карантине?

- По плану у нас уже должен быть сбор. Но сейчас карантин. Нам написали программу: бегать на свежем воздухе, если есть возможность, заниматься в тренажерном зале.