Ребров: Премиальные за турне по США платили наши люди из диаспоры

Экс-форвард сборной Украины, а ныне тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о своих первых шагах в качестве игрока в национальной команде.

"Какие эмоции могли быть в 18 лет…"

— Выступать за сборную было всегда почетно, и тогда, в начале 90-х годов, несмотря на самое начало истории независимой Украины, это тоже была огромная честь. Хотя первый матч мне не особо запомнился. В то время я еще был в "Шахтере", за который провел неплохой сезон, забив, кажется, 10 мячей. В начале лета 1992 года в одном из поединков мне удалось оформить хет-трик — по-моему после этого в клубе и сказали, что пришел вызов в сборную. Эмоции? Да какие они могли быть у пацана, который только отметил совершеннолетие!

"Поступил так, как и все игроки Шахтера"

В общем, в сборную я приехал с огромной радостью. Нас поселили в гостинице "Спорт", но долго не говорили, полетим мы на игру в США или нет. Ребятам даже сказали, кто хочет — пусть ждет, а нет — можете ехать по домам. Я поступил, как и мои одноклубники по "Шахтеру", — Евгений Драгунов и Сергей Щербаков, которые решили остаться. Так и попал на второй матч в истории сборной, ставший для меня дебютным. Честно, вообще не помню, как проходила игра. В справочниках написано, что на 76-й минуте я заменил Сергея Ковальца, а матч закончился вничью — 0:0 (улыбается).

"Пенальти хорватам должен был бить я"

Уже после этого началась моя карьера в молодежной сборной. У нас была очень крепкая команда, которую собирал Владимир Мунтян, а потом возглавлял Виктор Колотов. Многие из ребят перешли оттуда в национальную сборную, мы были в шаге от выхода из группы, могли попасть на Олимпийские игры. До сих пор перед глазами тот момент в поединке с Хорватией! В конце встречи арбитр назначил пенальти, я должен был его бить, но Влад Ващук сказал: "Серый, я уверен". Увы, не сложилось. Впрочем, это было потом, а в самом начале, летом 1993 года, мы выиграли очень престижный турнир в Испании. Летели туда с приключениями. Поездка несколько раз откладывалась, нас вроде бы должна была подобрать чартером грузинская молодежка. В итоге все расходы оплатил президент "Борисфена" Дмитрий Злобенко, и эту победу мы посвятили ему. В группе обыграли Чили, Испанию и Грузию. В полуфинале прошли по пенальти США, а в решающем поединке снова встретились с чилийцами и победили в дополнительное время. Тогда мне казалось, что этот победный мяч — самое большое достижение в моей жизни!

"Играли на полях для американского футбола"

В октябре 93-го я второй раз попал в национальную сборную. По иронии судьбы, мы снова летели в…США. На этот раз на три контрольных матча. В федерации тогда не было особых средств, и команда, кажется, отправилась за океан за счет диаспоры. Может, я ошибаюсь, но там, в Америке, наши люди платили нам какие-то премиальные — от себя давали в конвертах небольшие суммы. Было это на банкетах, которые устраивали после каждого поединка. Играли, кстати, на полях для американского футбола — с соответствующей разметкой. Провели три матча: с США — 2:1, с Мексикой — 1:2, с США — 1:0. В первых двух играх я выходил на поле сразу после перерыва, а в третьей появился в основе. Считаю, мы тогда выступили неплохо. Во всяком случае, лично у меня после этого турне и после победы молодежки на турнире в Испании добавилось уверенности в своих силах. Я точно понял, что сборная Украины тоже может играть в хороший футбол. Все-таки и американцы, и мексиканцы смогли выйти из группы на чемпионате мира 1994 года…