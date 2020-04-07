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Метод Реброва. Экс-форвард рассказал, что самое важное в игре на втором этаже

Национальная сборная Украины
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На примере первого гола за сборную

Метод Реброва. Экс-форвард рассказал, что самое важное в игре на втором этаже
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Коуч венгерского "Ференцвароша" Сергей Реброва вспомнил свою карьеру футболиста и выступления за национальную сборную Украины Йожефа Сабо в отборе на ЧМ-1998.

Перед стартом отборочного турнира чемпионата мира 1998 года у нас было несколько спаррингов, и я принял участие в двух из них - против Турции (2:3) и Литвы (5:2). Матч с литовцами в прессе преподносили как генеральную репетицию перед игрой в Северной Ирландии. Помню, что вышел во втором тайме и отдал голевой пас.

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В Белфасте Йожеф Сабо не стал особо ничего менять и снова выпустил меня на замену. Тот матч я, конечно, запомнил, ведь забил тогда свой первый гол за сборную Украины. Мы разыграли штрафной, Виктор Скрипник сделал хорошее забегание и подал с фланга, а я удачно пробил головой. Все тогда говорили, что маленький Ребров перепрыгнул высоченного британца. В газетах об этом много писали (улыбается). Но важно, что меня это совсем не удивило.

Я и потом часто забивал со второго этажа, это мне дано от природы - хороший прыжок, хороший выбор позиции. Считаю, чтобы выиграть мяч головой, нужно, прежде всего, выбрать правильную точку и вовремя выпрыгнуть - и тогда у тебя есть хорошие шансы, несмотря на рост. Так и произошло в матче с Северной Ирландией. Я был безумно рад этому голу.

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В статье: Сергей Ребров Украина Северная Ирландия Йожеф Сабо
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