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Национальная сборная Украины

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Артем Кравец: Мечтаю поехать на Евро, но если не поеду, не буду всех ненавидеть

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Что будет со сборной и турниром в 2021 сложно сказать

Артем Кравец: Мечтаю поехать на Евро, но если не поеду, не буду всех ненавидеть
Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Кравец прокомментировал перенос Евро на 2021 год и оценил свои шансы поехать на турнир.

"Перенос Евро - правильное решение в этой ситуации. Да, может в 2021-м у меня будет больше конкуренции, но я уже столько конкуренции пережил, что все равно. Если тренер будет во мне нуждаться, вопросов нет. Если не поеду, то не меньше буду переживать возле телевизора.

Я искренне влюблен в эту сборную. Да, мечтаю поехать на Евро. Если не поеду, не буду ненавидеть всех. У нас великолепный тренерский штаб и квалифицированные футболисты, которые выполняют все на поле", - сказал Кравец.

Напомним, что в отборочном цикле Евро-2020 Кравец выходил на поле в составе сборной Украины лишь раз, отыграв 23 минуты в матче с Сербией (5:0).

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В статье: Артем Кравец Украина
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
07.04.2020 в 22:31
Третьим напом, всё равно других нет. Яремчук и Мораес-посильнее.
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armik (Киев)
07.04.2020 в 22:03
Никаких проблем.Купишь билет и поедешь.
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