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Артем Кравец: Мечтаю поехать на Евро, но если не поеду, не буду всех ненавидеть
Что будет со сборной и турниром в 2021 сложно сказать
Нападающий сборной Украины Артем Кравец прокомментировал перенос Евро на 2021 год и оценил свои шансы поехать на турнир.
"Перенос Евро - правильное решение в этой ситуации. Да, может в 2021-м у меня будет больше конкуренции, но я уже столько конкуренции пережил, что все равно. Если тренер будет во мне нуждаться, вопросов нет. Если не поеду, то не меньше буду переживать возле телевизора.
Я искренне влюблен в эту сборную. Да, мечтаю поехать на Евро. Если не поеду, не буду ненавидеть всех. У нас великолепный тренерский штаб и квалифицированные футболисты, которые выполняют все на поле", - сказал Кравец.
Напомним, что в отборочном цикле Евро-2020 Кравец выходил на поле в составе сборной Украины лишь раз, отыграв 23 минуты в матче с Сербией (5:0).