В Примере Коноплянка болеет за российского футболиста Черышева

Евгений Коноплянка, атакующий фланговый полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" рассказал, что в Ла Лиге болеет за "Реал" и "Валенсию".

- За кого болеешь в Испании, кроме "Севильи"?

- Там две команды, которые могут выиграть. За Дмитрия Черышева (футболист "Валенсии" и сборной России - ред.), на самом деле, тоже болею.

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Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он взял Ла Лигу. Но все мы понимаем, что это 1%.

- Если он вернется в "Реал"...

- Да, только такой вариант. "Барса" или "Реал"? Наверное, сейчас "Барса". Хотя, когда в "Реале" был Криштиану, более интересная была лига. Все согласны с этим.