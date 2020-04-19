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Сергей Ребров: Я рад, что Харатин послушал меня и выбрал Украину

Национальная сборная Украины
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Украинский наставник поделился мыслями насчет вызова Игоря в сборную

Сергей Ребров: Я рад, что Харатин послушал меня и выбрал Украину
Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал вызов полузащитника своей команды Игоря Харатина в национальную сборную Украины.

"Много разговаривал с Игорем. Сначала у него было предложение от сборной Венгрии. По этому поводу он советовался. Потом был неожиданный звонок от Андрея Шевченко, он и раньше спрашивал об Игоре много.

Сейчас же стоял конкретно вопрос его вызова в сборную. Не потому, что он получил вызов из венгерской сборной, а потому, что действительно настал тот час, когда в его позицию нужно было усиление. Я рекомендовал Шевченко Харатина. Здесь уже стал вопрос его решения.

Я сказал, что ему не нужно принимать решение с получением венгерского гражданства ради сборной. Это неправильно. Если у тебя есть в сердце, ты хочешь, тебе нравится стиль жизни, страна, то выбирай сердцем. Тем более, что со следующего сезона у нас не будет лимита на иностранцев.

Ему важно было выбирать сердцем. Я рад, что он выбрал Украину, которая дала ему все в футболе. Думаю, он принял правильное решение", – поделился Сергей Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины Игорь Харатин
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Источник:
"Великий футбол"
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