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Василия Кравца больше всего удивил в сборной Украины игрок Шахтера
Заметил итальянскую манеру защиты команды Шевченко
Украинский левый защитник испанского "Луго" с Сегунды Василий Кравец вспомнил, как ездил на вызовы в национальную сборную Украины и рассказал о своих впечатлениях от работы с тренерским штабом.
Василий признается, что когда приехал, был на поле немного испуган.
Все звезды, а я приехал с "Луго": ни меня, ни команду никто не знает. Чувствуешь себя массажистом каким-то. Я всех слушал вместе со всеми, отдельно с Мауро Тассотти не разговаривал. В национальной команде чувствуется итальянская манера защиты.
Выделил Кравец и одного из партнеров по защите - центрбэка Сергея Кривцова из "Шахтера".
Кривцову все было настолько легко, я удивлялся ему! Я смотрел на него, ему это все было так просто ...Я считаю, что это один из самых сильных защитников Украины. Именно в тактическом и физическом плане. Он все знает и умеет, один из самых-самых сильных.
На поле Кривцов, по словам Василия Кравца, играет как диспетчер, все комментирует.
Когда мы с ним играли в футбол, правое ухо у меня болело - я все слышал, что он говорил. В левом ухе - тишина, а в правом - бу-бу-бу-бу. Но все по делу, мне было легко с ним играть.