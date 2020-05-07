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Шевченко: Мы заставили игроков сборной Украины поверить, что мы можем играть на равных с грандами

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич рассказал о своей работе в сборной

Шевченко: Мы заставили игроков сборной Украины поверить, что мы можем играть на равных с грандами
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от своей работы.

"Это прекрасная работа, невероятный опыт. Особенно решающий домашний матч с Португалией, победа в котором подарила невероятные эмоции.

Почти весь мой тренерский штаб – итальянский, мы провели прекрасный отборочный турнир. Помимо результатов, мы поставили команде хорошую игру и создали прекрасную атмосферу в команде.

У нас есть время отреагировать на перенос Евро-2020, проанализировать и провести дополнительную работу.

Нам удалось привить команде менталитет победителей и тактические идеи. Мы заставили команду поверить, что мы можем играть на равных с грандами", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
Сalciomercato

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