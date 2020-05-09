Василий Кравец назвал игроков, которые могут усилить сборную Украины

Игрок "Луго" Василий Кравец рассказал о сборной Украины и возможностях сыграть на чемпионате Европы.

- Чтобы мне поехать на Евро, нужно играть на хорошем уровне в хорошей команде. Это дает мне шанс, если я сейчас в "Луго" заиграю, меня увидит клуб из Ла Лиги или другого топ-чемпионата. Или же из Бельгии, играть там каждый матч на хорошем уровне.

По моему мнению, самое главное – играть. Если не играешь, тебя в сборную не вызовут. Ведь я не Ярмоленко или Коноплянка, которые уже имеют имя. Они могут сидеть на замене и их вызовут. Если ты лидер в раздевалке, то выйдешь на поле и будешь там лидером. Для меня один вариант – игра.

- Кто сейчас лучшие с украинским паспортом на позиции левого защитника?

- Честно, их сейчас много. Думаю, Бодя Михайличенко имеет шанс сыграть на Евро. Он сейчас в "Заре" показывает очень хорошую игру. Миколенко использовал свой шанс. Соболь. Не могу сказать, кто будет играть, еще очень долго до Евро. Даже минимальная травма может все изменить. Некрасиво говорить, кто должен играть, а кто – нет, – сказал Кравец.