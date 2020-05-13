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Кулач: Нужно много забивать и помочь Ворскле, тогда могут обратить внимание в сборной
Форвард надеется вернуться в национальную команду
Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач рассказал о том, что в будущем снова надеется побороться за место в сборной Украины.
"Попадание в сборную? Эта цель есть, но я же понимаю, что нужно играть в каждом матче и приносить пользу своей команде.
Когда я ездил, это все равно немного не то, чего бы хотелось. Одно дело ты едешь, когда тебя вызывают напрямую, другое — когда четыре дня отдыхаешь, а потом приезжаешь в сборную. Можно сказать, я съездил посмотреть, что там как обустроено. Надеюсь, что это был не последний вызов. Нужно помочь "Ворскле", много забивать. Тогда могут обратить внимание", - сказал Кулач.
Напомним, что в конце 2918-го года нападающий вызывался на сборы национальной команды, однако заигран за первую команду страны не был.