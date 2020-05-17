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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Андрей Шевченко: Хотелось бы позже возглавить Милан, но сейчас я полностью сконцентрирован на сборной

Национальная сборная Украины
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Наставник сборной Украины заявил, что работа в национальной команде для него приоритет

Андрей Шевченко: Хотелось бы позже возглавить Милан, но сейчас я полностью сконцентрирован на сборной
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что мечтает возглавить "Милан", однако сейчас сосредоточен на работе в главной команде страны.

"Я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой. Для меня это приоритет, у нас много целей впереди. Будем много работать, чтобы достичь результата.

Посмотрим, как сложится жизнь в будущем. Хотелось бы вернуться в клуб, в котором я блистал как игрок. Возможно судьба подарит шанс стать тренером "россонери".

Будущее - это размытое понятие. В данный момент я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой", - рассказал Андрей Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины
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Источник:
"Великий Футбол"
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