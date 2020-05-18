27 лет назад сборная Украины выиграла свой первый матч в истории. Виктор Леоненко начал камбэк

Совсем недавно украинская футбольная общественность отмечала годовщину важного для нас события – первого в истории сборной Украины футбольного матча. Он состоялся в Ужгороде 29-го апреля 1992-го года против сборной Венгрии. Однако сегодня, 18 мая, есть повод вспомнить еще одно не менее важное событие – первую в истории нашей национальной команды победу.

Это был 1993-й год, и за спиной сборной Украины было уже пять матчей. Мы до сих пор играли только "товарняки". В 1992-м венграм проиграли не только в Ужгороде, но и на их территории. Также сыграли вничью со сборными США и Беларуси.

1993-й год начали с ничьей со сборной Израиля. И вот наконец хронологически шестой поединок принес долгожданную победу. Играли в Вильнюсе на стадионе "Жальгирис" против сборной Литвы. Хозяева тогда открыли счет уже на четвертой минуте усилиями Ричардаса Зданчюса, однако подопечные Олега Базилевича не растерялись. Они устроили камбэк.

К тому же, еще в первом тайме. Уже через четырнадцать минут после гола литовцев забил Виктор Леоненко, отметившись одним из немногих точных ударов в футболке сборной Украины. А еще через четыре минуты Украину вперед вывел Дмитрий Михайленко, который ассистировал Леоненко на первый гол. Для обоих игроков это были дебютные мячи в футболке сборной.

2:1 – такой счет продержался до финального свистка, и именно 18-е мая вошло в историю как день, когда украинцы добыли свою первую в истории победу.

18-е мая 1993. Вильнюс. Стадион "Жальгирис"

Арбитр в поле – Альгирдас Дубинскас (Литва)

Литва - Украина 1:2

Голы: Ричардас Зданчюс 4 - Виктор Леоненко, 18 Дмитрий Михайленко 22

Украина: Александр Помазун, Сергей Попов, Сергей Беженар, Дмитрий Яковенко, Дмитрий Михайленко, Андрей Полунин, Евгений Похлебаев, Павел Шкапенко (Сергей Ковалец 72), Юрей Грицина (Александр Гайдаш 64), Виктор Леоненко (Сергей Гусев 86), Сергей Коновалов.

Тренер: Олег Базилевич.