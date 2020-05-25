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СМИ: Шевченко подпишет новый контракт с УАФ в первой половине июня

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич остается в сборной

СМИ: Шевченко подпишет новый контракт с УАФ в первой половине июня
Новина українською

Как известно, УАФ намерена продлить контракт с главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины и его тренерский штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре.

При этом, по информации Meta-ratings, переговоры идут успешно и близки к завершению.

По информации источника, официально будет объявлено о договоренностях по новому соглашению 5-6 июня. После 15 июня, когда возобновится авиасообщение между Украиной и Европой, Шевченко и его помощники прибудут в Киев, чтобы лично подписать новые контракты.

Отметим, что таким образом, новое соглашение Шевченко и УАФ будет действовать до ЧМ-2022, который состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, что что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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В статье: Андрей Шевченко Украина УАФ
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Источник:
Meta Ratings

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