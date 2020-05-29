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Национальная сборная Украины

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Четыре года назад Пятов провел один из худших матчей за сборную Украины. Но партнеры вступились

Национальная сборная Украины
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Не его был день

Четыре года назад Пятов провел один из худших матчей за сборную Украины. Но партнеры вступились
UA-Футбол
Новина українською

29-е мая 2016-го года. До старта чемпионата Европы оставалось около двух недель и команды-участницы усиленно готовились к форуму. Среди них – и сборная Украины под формальным руководством Михаила Фоменко, но под фактическим патронатом Андрея Шевченко. В марте были сыграны два товарищеских матча, в начале июня был запланирован спарринг с албанцами, а именно в этот день, 29-го мая, украинцы испытывали силы во встрече с Румынией.

Тот матч проходил в Италии, а с составом тренерский штаб экспериментировал осторожно. Было сделано шесть замен, однако проверялись кадры, на которых реально рассчитывали на полях Франции. Без замен тот спарринг сыграли пять футболистов, среди которых и голкипер Андрей Пятов.

Однако у вратаря – вряд ли приятные воспоминания о той игре. Пятова много критиковали после финального свистка, так как все три гола в свои ворота он пропустил после ударов в ближний (вратарский) угол. И если выстрел Габриэля Торже на 23-й минуте был мощным по силе, то назвать удары Дениса Алибека и Николае Станчу не берущимися, язык не повернется.

Благо, за Андрея вступились партнеры. Они забили румынам больше, и говорить о поражении не пришлось. 4:3 благодаря голам Андрея Ярмоленко, Евгения Коноплянки, Александра Зинченко и Романа Зозули.

Интересно, что в этот же день (29-го мая), но десять лет назад (2010) сборная Украины также играла товарищеский матч с Румынией. Тогда матч проходил во Львове на стадионе "Украина" и завершился победой хозяев 3:2 (Александр Алиев, Евгений Коноплянка и автогол).

Отметим, что Андрей Пятов входит в топ-5 гвардейцев сборной Украины с 93-я матчами в активе. Пропустил 70 голов.

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В статье: Андрей Пятов Украина Румыния День в истории
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