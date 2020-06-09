Программа ТаТоТаке отреагировала на обвинение пресс-атташе сборной Украины в необъективности

Александр Глывинский, известный украинский футбольный комментатор, телеведущий, а сегодня - пресс-атташе "сине-желтых", накануне в Facebook в одной из переписок отвечал на вопрос, почему Андрей Шевченко не дает интервью ТаТоТаке.

В том случае шоу вспомнили как пример программы с острыми вопросами. Глывинский в ответ заметил, мол Шевченко дает большое количество интервью и острых вопросов хватает.

А ТаТоТаке пусть еще пока постоит в очереди - хватает запросов. И к объективности этого проекта у меня много вопросов. - немало непроверенной информации представляется как фактаж.

На Фейсбук-странице шоу ТаТоТаке появилась ответ Глывинскому.

Наша репутация - самое ценное, что у нас есть. Поэтому нам очень не нравится, когда кто-то на нее посягает. А если это делается еще и публично, мы тоже отвечаем публично. Итак, у нас есть 5 простых тезисов для Александра, в профессионализме которого мы как раз раньше не сомневались. И заодно - для всех, кто тоже подозревает нас в необъективности.

1) За все годы общения с Александром Глывинским мы ни разу не слышали от него жалоб на необъективность, предвзятость, честность или любые другие нарушения журналистских стандартов. Тем удивительнее было прочитать такое от него в Фейсбуке. Если Александр нас с кем-то перепутал, мы готовы принять его извинения.

2) Мы никогда и не говорили, что мы объективны. Более того, в начале каждого выпуска в дисклеймере мы предупреждаем зрителей: "Здесь говорят очень субъективно". Но мы плохо понимаем, как наша субъективность может влиять на желание главного тренера сборной давать интервью? Будем благодарны за разъяснения.

3) Если же Александр под необъективностью имел в виду, что мы ангажированы, то хотелось бы услышать - кем именно? Сборной Португалии? Сербии? А может Люксембурга или Латвии? Также хотелось бы услышать от уважаемого пресс-атташе, о какой именно "непроверенной информацией, представленной как факт" он говорит.

4) За свою карьеру мы неоднократно общались с Андреем Шевченко и уже пытались договориться с ним об интервью для ТаТоТаке (без участия Александра) - ни разу нам не упрекали необъективностью, просто пока наши потребности и его график не совпадают .

5) Было бы справедливо, если бы Александр привел примеры СМИ, которые он считает объективными. А еще лучше - если бы он ответил, считает ли он объективными все СМИ, которым Андрей Шевченко давал интервью на посту главного тренера сборной?