Трубин: Глупо не мечтать о поездке на Евро со сборной

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своих целях на будущее.

— Анатолий, после того как Шахтер стал чемпионом, вы чаще выходили на поле. Команде в этом статусе игралось легче?

— Я считаю, что это никак не влияло на игру, потому что мы команда Шахтер и должны показывать свою лучшую игру, показывать, что мы команда номер один в Украине, независимо от того, чемпионы мы или нет. Не важно было, сколько у нас очков.

— В игре с Колосом вы были капитаном. Готовы были к такой ответственности?

— Да, ответственности было больше. Хотя мне и 18 лет, повязка не давила на меня, не было какого-то переживания или волнения. Был уверен в своей команде. Знал, что будем хорошо играть и получим три очка.

— От Андрея Пятова получаете какие-то советы? Вы прислушиваетесь к нему?

— Конечно. Было бы глупо не прислушиваться к советам такого легендарного вратаря. Он очень хороший человек и всегда мне подсказывает, как нужно правильно действовать. У него огромный опыт. Большое ему спасибо за это.

— Кто ваш кумир из вратарей?

— У меня нет кумиров. Мне просто нравится стиль игры Алиссона, Тер Штегена и Облака.

— Хотите поехать на Евро со сборной Украины?

— Не хотеть этого — это очень глупо. Каждый футболист хочет играть за национальную команду. Я от себя делаю все возможное, работаю, стараюсь, прогрессирую. А вот уже поеду ли на Евро, это уже выбор за главным тренером. Мое дело — это выходить на поле и показывать по максимуму свои лучшие качества.