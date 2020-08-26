Первая тренировка сборной Украины в Харькове - ФОТО, ВИДЕО

В среду 26-го августа начался тренировочный сбор национальной сборной Украины в Харькове.

Первый рабочий вечер в сборе главной команды страны вполне ожидаемо имел конкретную задачу. Начали работу игроки, которые не принимали участия во вчерашнем поединке за Суперкубок Украины или выходили на замену во втором тайме (Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Виктор Цыганков), а также Александр Зинченко.

Эта группа провела фитнес-занятия в тренажерном зале отеля. А сразу после этого все 19 присутствующих на сборе футболистов отправились на тренировочный комплекс "Солнечный".

Перед началом тренировки к игрокам обратился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который охарактеризовал направление сегодняшней работы и рассказал ребятам, что их ожидает в ближайшие дни.

Георгий Бущан, Владислав Супряга, Александр Тимчик, Александр Сирота и Валерий Бондарь впервые приняли участие в тренировке национальной сборной.

Для футболистов, задействованных во вчерашнем матче, тренировку было проведено в игровом тонусе и она имела восстановительный характер.

В конце занятия часть футболистов, с которыми уже традиционно присоединился и Андрей Шевченко, сыграла в теннисбол.