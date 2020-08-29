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Артем Федецкий: Сборной на Евро-2016 руководил Шевченко
Бывший защитник рассказал о неудаче национальной команды на ЧЕ
Экс-защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий вспомнил чемпионат Европы 2016-го года.
"Когда я понял, что это фиаско? С ирландцами. Первая игра неплохая была с немцами. Могли где-то в первом тайме "воткнуть" этого нашего "своячка". Ну ладно немцы, но против Северной Ирландии была катастрофа.
Не сказал бы, что мы были не готовы к турниру. По сути, больше ударило по самолюбию, что мы вылетели первыми. Вот такое стечение обстоятельств, что мы проиграли ирландцам и первые покинули турнир. Это был шок.
Не скажу, что против Польши мы сыграли плохо, но проиграли 0:1. Где-то фарт у нас был на отборочном этапе. Наверное, то, как мы жили этим попаданием на Евро, что нужно попасть... До этого 6 плей-офф не могли попасть, а тут мы жили тем, что нужно, и это немного отрезало.
Управлял ли командой Фоменко? Шевченко. Тогда уже был Шевченко. Мы догадывались, что Шевченко будет тренером. Фоменко уже во время Евро-2016 участия в тренировочном процессе не принимал. Мы видели, что идет перестройка поколений. Почему для этого выбрали финальную часть – не знаю. Это мое личное мнение", – рассказал украинец.