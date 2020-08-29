Артем Федецкий: Сборной на Евро-2016 руководил Шевченко

Экс-защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий вспомнил чемпионат Европы 2016-го года.

"Когда я понял, что это фиаско? С ирландцами. Первая игра неплохая была с немцами. Могли где-то в первом тайме "воткнуть" этого нашего "своячка". Ну ладно немцы, но против Северной Ирландии была катастрофа.

Не сказал бы, что мы были не готовы к турниру. По сути, больше ударило по самолюбию, что мы вылетели первыми. Вот такое стечение обстоятельств, что мы проиграли ирландцам и первые покинули турнир. Это был шок.