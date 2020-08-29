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Артем Федецкий: Сборной на Евро-2016 руководил Шевченко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Бывший защитник рассказал о неудаче национальной команды на ЧЕ

Артем Федецкий: Сборной на Евро-2016 руководил Шевченко
Новина українською

Экс-защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий вспомнил чемпионат Европы 2016-го года.

"Когда я понял, что это фиаско? С ирландцами. Первая игра неплохая была с немцами. Могли где-то в первом тайме "воткнуть" этого нашего "своячка". Ну ладно немцы, но против Северной Ирландии была катастрофа.

Не сказал бы, что мы были не готовы к турниру. По сути, больше ударило по самолюбию, что мы вылетели первыми. Вот такое стечение обстоятельств, что мы проиграли ирландцам и первые покинули турнир. Это был шок.

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Не скажу, что против Польши мы сыграли плохо, но проиграли 0:1. Где-то фарт у нас был на отборочном этапе. Наверное, то, как мы жили этим попаданием на Евро, что нужно попасть... До этого 6 плей-офф не могли попасть, а тут мы жили тем, что нужно, и это немного отрезало.

Управлял ли командой Фоменко? Шевченко. Тогда уже был Шевченко. Мы догадывались, что Шевченко будет тренером. Фоменко уже во время Евро-2016 участия в тренировочном процессе не принимал. Мы видели, что идет перестройка поколений. Почему для этого выбрали финальную часть – не знаю. Это мое личное мнение", – рассказал украинец.

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В статье: Андрей Шевченко Артем Федецкий Национальная сборная Украины Евро 2016
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Источник:
Вацко Live
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Комментарии (2)
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Primeval (Одесса)
29.08.2020 в 17:07
Рассказал "об" неудаче? Вы серьезно?Вы знаете хоть немного грамматику? Проверяйте после переводчикаО неудаче
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Comment06 (Украина)
29.08.2020 в 17:23
Не обращайте внимание на грамматические и синтаксические ошибки- дольше проживете! Это практически на всех сайтах, я уже привык.
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